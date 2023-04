Sochaux veut accueillir les Bleues au stade Bonal

Renard de retour dans son ancien terrier.

L’équipe de France féminine vit une seconde jeunesse depuis l’arrivée Hervé Renard à sa tête. Deux victoires, en amical, face à la Colombie (5-2), et au Canada (2-1) et le retour réussi des anciennes comme Eugénie Le Sommer. La FFF a ainsi lancé une consultation pour sonder les villes intéressées afin d’accueillir les prochaines échéances bleues. Et Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), a répondu favorablement à cet appel, au point d’écrire à Renard (Hervé) comme le rapporte L’Est Républicain : « J e lui ai dit que le stade Bonal n’était plus celui qu’il avait connu, avec notamment une magnifique pelouse hybride » .…

TJ pour SOFOOT.com