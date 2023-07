information fournie par So Foot • 10/07/2023 à 22:37

Sochaux plus que jamais au bord du précipice

Le lion est (presque) mort ce soir.

À la veille du verdict en appel de la DNCG, Sochaux devrait bel et bien être officiellement relégué en National 1, selon des sources proches du club. L’actionnaire chinois, Nenking, est confronté à des difficultés financières sur le marché de l’immobilier, et aurait déjà informé le personnel et les joueurs que le déficit de 22 millions d’euros ne serait pas comblé. Pire, même les 8 millions nécessaires à la participation au championnat de troisième division relèveraient de l’utopie. Ce qui signifierait tout simplement une nouvelle rétrogradation en N3, suivie du dépôt de bilan.…

AL pour SOFOOT.com