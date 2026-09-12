Sochaux fait stagner Nantes, Guingamp remonte Annecy

La loi de la jungle a été respectée. Charles Darwin et la Ligue 2 BKT, même combat ? En tous cas, ce samedi, un lionceau a bouffé un canari, Sochaux s’imposant à Nantes (1-0) dans un Bonal bien peuplé. Contrairement à ce qu’ont affirmé Christophe Josse et Daniel Bravo au micro du diffuseur, ce duel de l’après-midi n’était pas le premier de l’histoire de la Ligue 2. En 1963, Nantes était monté en première division pour la première fois de son existence grâce à une victoire contre Sochaux au stade Malakoff, laissant les Doubistes et leurs deux titres de champions de France en Deuxième division.

Se raccrocher à l’histoire, c’est bien nécessaire quand on supporte les deux équipes, car excepté les huit titres de champion de France et le p’tit message que Bernard Genghini a envoyé à Daniel Bravo pendant le match, il y avait peu de raison de rester devant sa télé. « Ils ne sont pas à leur place, ces clubs-là ! » a dénoncé Christophe Josse, mais on pourrait l’infirmer : hormis les quelques mouvements de l’agréable Balthazar Pierret et la débauche d’énergie de Thomas Robinet, le FC Nantes de Grégory Poirier n’a pas réussi à montrer grand chose . Le promu sochalien, lui, a été bien solide. Comme face à Nancy lundi, Nantes s’est créé une énorme occasion au retour des vestiaires, Thomas Robinet manquant son face-à-face, avant que Mathieu Peybernes et ses 35 berges ne sauve un dernier ballon chaud sur sa ligne (83 e ). Nantes n’a gagné qu’une seule fois cette saison. Le FCN stagne à la 17 e et avant-dernière place de Ligue 2. …

UL pour SOFOOT.com