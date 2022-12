information fournie par So Foot • 26/12/2022 à 23:00

Sochaux devient dauphin, Dijon fait le spectacle

Profitant de la défaite des Girondins de Bordeaux, Sochaux est devenu le nouveau dauphin de Ligue 2 en battant difficilement Rodez lors de la seizième journée. L'affaire a été beaucoup plus facile pour Dijon, qui a écrasé Laval. Sinon, le Paris FC a dominé Pau sur la plus courte des marges tandis que Grenoble s'est fait surprendre à Quevilly-Rouen. À noter, aussi, les victoires sur le gong de Bastia contre Caen et de Guingamp à Nîmes. Enfin, Metz et Niort se sont séparés sur un nul. Comme Valenciennes et Amiens, d'ailleurs.

Pau 0-1 Paris

Nîmes 1-2 Guingamp

Metz 0-0 Niort

Boom, le missile de Guilavogui sur coup franc à la demi-heure de jeu ! Il n'en fallait pas davantage au Paris FC pour s'imposer, sur la pelouse de Pau. Sur la plus courte des marges, les hommes de la capitale ont donc assuré l'essentiel. Petite désillusion en revanche pour Pau, qui restait sur sept rencontres d'affilée sans défaite toutes compétitions confondues. Mais après tout, les séries sont condamnées à s'arrêter.Un penalty partout, balle au centre. Dans le Sud, Nîmes et Guingamp ont cru se séparer bons amis en imitant les Argentins ou Mbappé. Les gardiens, eux, ne ressemblaient pas à Martínez puisque Tchokounté et Livolant ont réussi leurs tentatives. Finalement, Courtet a donné un précieux succès aux siens… en transformant un nouveau péno. Le troisième, comme dans une finale de Coupe du monde.