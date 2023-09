Sochaux décroche sa première victoire, Dijon se place sur le podium

Les fauves sont lâchés.

Après deux défaites, Sochaux a marqué ses premiers points de la saison sur la pelouse d’Épinal (0-3). Les Lionceaux ont dû faire le dos rond en début de match : Baptiste Valette a sorti deux parades décisives (8 e , 9 e ), et la tête de Karim Coulibaly s’est écrasée sur la barre (10 e ). La faute de Paul Léonard sur Amilcar Silva a tout changé : le joueur spinalien a écopé d’un rouge, et N’Dri Koffi a transformé le penalty en faveur du FCSM (28 e ). Kévin Hoggas a fait le break (72 e ) et Diego Michel, qui avait trouvé la transversale avant la mi-temps, a donné plus d’ampleur à ce précieux succès doubiste (81 e ).…

QB pour SOFOOT.com