Sobriété énergétique: le Cese lance une consultation citoyenne

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé vendredi une consultation citoyenne sur la sobriété, notant que la crise énergétique "interroge les modes de consommation" et met en lumière les efforts à déployer pour "lutter durablement contre le réchauffement climatique".

"Quelles politiques pour favoriser l'évolution des modes de vie vers la sobriété ?": telle est la question posée par le Cese sur la plateforme dédiée sobriete.lecese.fr, qui sera ouverte jusqu'au 11 novembre.

Le Conseil souligne avoir engagé en septembre un projet d'avis sur ce sujet. C'est dans ce cadre qu'est lancée la consultation "qui permettra de porter et d'amplifier la parole des citoyens", indique le Cese dans un communiqué. L'avis définitif sera publié en janvier 2023.

Troisième assemblée constitutionnelle, le Cese réunit 175 membres issus de plus de 80 organisations de la société civile, syndicats, organisations patronales et professionnelles, associations et acteurs de la cohésion sociale et de l'environnement. Il est présidé depuis mai 2021 par Thierry Beaudet.