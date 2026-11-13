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Sneijder devient entraîneur d'un club amateur
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 23:59

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Sneijder devient entraîneur d'un club amateur

Sneijder devient entraîneur d'un club amateur

Le futur parrain du Vrai Foot Day ? Wesley Sneijder s’était offert une pige dans le monde amateur en jouant quelques minutes avec OSM’75 en mars. Il va y revenir, mais cette fois comme entraîneur. Il a été confirmé comme coach des Eminent Boys, un club d’Utrecht promu cette saison en Vierde Klasse , le neuvième échelon national. Pourquoi ici ? Parce que son frère Rodney (35 ans) y est arrivé cet été , comme joueur et membre du comité technique.

« Wesley est non seulement le frère de Rodney, mais aussi un ami proche. Il a immédiatement répondu favorablement et est impatient de nous aider. Nous espérons qu’il apportera un nouvel élan à l’équipe. Grâce à son expérience et à sa personnalité, il pourra jouer un rôle important pour motiver et faire progresser le groupe de joueurs , dont il connaît déjà un grand nombre » , a déclaré le dirigeant Moes Cakir dans des propos rapportés par AD.…

QB pour SOFOOT.com

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