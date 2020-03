Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sneaky qualifie Angers Reuters • 26/03/2020 à 22:21









Sneaky qualifie Angers par Victor Gatinel (iDalgo) Après une journée noire hier où les 3 clubs français engagés ont perdu, le SCO d'Angers a redonné le sourire aux supporters tricolores dans l'Ultimate QuaranTeam. Nathan "Sneaky" Nayagom s'est imposé 3-1 face à Mouad Zwed, joueur professionnel FIFA du Melbourne Victory. L'ancien gamer du LOSC et de Monaco, aujourd'hui membre du collectif IFY esports, retrouvera en 1/16e de finale le club néerlandais du FC Emmen de Marcel Drent, finaliste de la dernière édition de la eDivisie. Ufenok77 (Lokomotiv Moscou) a battu 4 à 2 Jude Carroll de Wycombe. Au prochain tour il tentera de se défaire de Pablo Zamorano et du Celta Vigo, facile vainqueur de Reading (4-1). Lille et son joueur Stefano Pinna seront opposés demain au Red Bull Salzbourg en 1/16e de finale de la compétition.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.