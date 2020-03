Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sneaky éliminé, Lille reporté Reuters • 30/03/2020 à 21:59









Sneaky éliminé, Lille reporté par Victor Gatinel (iDalgo) Aujourd'hui se déroulait la suite des 1/8es de finale de l'Ultimate QuaranTeam. Côté français c'est la déception pour Sneaky qui manque la qualification en 1/4 de finale. Le Tricolore s'est heurté au réalisme de Nick den Hamer du FC Groningen. Les deux hommes ont disputé un premier match conclu sur le score de 1-1. Le Hollandais s'est offert un sursis en égalisant dans les dernières minutes. Dans le replay le Néerlandais a pris le meilleur sur son adversaire (1-0). Le joueur pro du SCO manque l'occasion de s'offrir un éventuel match face à son ancien club : le LOSC. Les Lillois de Stefano Pinna devaient jouer face à Brentford mais la rencontre est reportée à demain 18h en raison de soucis techniques sur la plateforme Twitch. Le Lokomotiv Moscou de Ufenok77 s'est incliné 3 à 2 face au Standard de Liège de ShadooW. Au prochain tour, le belge retrouvera Middlesbrough, tombeur 3 à 2 de Venlo.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.