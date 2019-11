SNCF : vous reprendrez bien une petite prime ?

Ce n'est donc pas un mythe. Certains cheminots touchent des primes pour les récompenser de réaliser le travail? pour lequel ils ont été embauchés. La Cour des comptes, dans son rapport sur la gestion des ressources humaines au sein du groupe ferroviaire, en souligne l'absurdité. C'est comme si on récompensait un journaliste-rédacteur pour avoir rédigé un article, ou un carreleur qui aurait posé du carrelage. Deux exemples sont avancés dans le rapport : le personnel chargé du contrôle des voies touche une prime pour détection de rails défectueux ; quant aux agents de conduite, ils perçoivent une prime de parcours...La Cour reconnaît toutefois la pertinence du système de primes pour certaines fonctions : « On comprend mieux cette formule dans certains cas comme l'intéressement à la verbalisation instaurée en faveur des contrôleurs [?], la vocation incitative des primes dépendant du travail accompli comme de certaines sujétions qui s'y attachent, consiste notamment dans le fait que les agents absents ou inactifs en perdent le bénéfice. »TaylorismeEn tout, il existerait, à la SNCF, plus de 70 sortes de primes, indemnités et gratifications (voir ici le document édité en 2017 par le syndicat Sud-Rail). Il y a les primes de résidence, de traction, de travail (sic), de vacances? et d'autres aux montants unitaires faibles (et donc peu incitatifs) : 0,93 euro par demi-journée de travail dans les tunnels, 0,90 euro par...