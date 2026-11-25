SNCF : un plan à 300 millions d'euros pour rénover l'axe Atlantique

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Pour répondre à la forte demande sur les rails de son axe Atlantique (ouest à sud-ouest de la France), la SNCF a annoncé mardi un investissement de 300 millions d'euros pour rénover son réseau et remplacer une partie de son parc ferroviaire d'ici 2028.

"L'axe Atlantique est l'un des plus dynamiques de la stratégie SNCF : nous avons transporté 42,6 millions de passagers en 2025, 25 % de plus qu'en 2017", a expliqué l'ancien Premier ministre Jean Castex, président du groupe SNCF, à l'occasion d'une présentation de ce plan d'investissement à la presse mardi.

Parmi les changements majeurs figure le remplacement de 28 des 105 rames qui composent le parc ferroviaire de l'axe Atlantique, par des TGV Duplex Océane issus de l'axe sud-est, à deux niveaux et comptant 556 places. Ils prendront la place de vieilles rames TGV A, de livrée bleue et grise des années 1990 et accueillant 459 places.

Le remplacement de ces rames, la rénovation des TGV Océane mobilisés et l'amélioration de leur qualité de service occupent 90 des 300 millions d'euros du budget fixé.

Le groupe SNCF ne compte pas mobiliser le nouveau modèle TGV-M avant 2030 sur l'axe Atlantique.

Les 210 autres millions d'euros du plan seront dédiés à l'amélioration des lieux de maintenance, les technicentres de Châtillon (au sud de Paris), Rennes, Bordeaux et Nantes. Une nouvelle station de maintenance devrait également voir le jour à Nantes-Chantenay, pour 70 millions d'euros. Cinquante nouveaux postes y seront ouverts.

"Nous allons gagner au moins deux heures de manœuvre sur les opérations que nous faisons ici, donc on pourra faire rouler plus de trains", s'est enthousiasmée Carole Lamandé, directrice adjointe du Technicentre Atlantique, à Châtillon.

"L'objectif est d'être plus efficace et d'emmener davantage de voyageurs avec le même parc ferroviaire", a-t-elle ajouté.

Face aux compagnies concurrentes, comme Velvet qui pourra exploiter l'axe Atlantique à partir de 2028, "il faut faire du neuf, mais il est impératif de prolonger la vie du matériel existant", a souligné Jean Castex.

Le président de la SNCF a également rappelé que, contrairement à cette concurrence "qui pourrait ne se concentrer que sur les segments les plus rentables", le réseau SNCF dessert, sur l'axe Atlantique, 62 destinations.