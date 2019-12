SNCF, RATP : les perturbations prévues le 5 décembre

Jeudi noir en vue pour le trafic ferroviaire. La SNCF ne pourra assurer jeudi, journée de grèves contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, que 10 % du trafic ferroviaire en raison d'une « mobilisation extrêmement forte » des cheminots, a annoncé, mardi, une porte-parole du groupe. Un TGV sur dix circulera, ainsi qu'un Intercités sur dix et un Transilien sur dix, a précisé Anne Ogier, porte-parole du groupe SNCF, lors d'une conférence de presse au siège de l'entreprise publique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les premiers signes de la grève apparaîtront dès mercredi soir, puisque les préavis reconductibles déposés par les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots) débutent à 19 heures mercredi. Mais le trafic de cette soirée sera « quasi normal », selon la direction.Lire aussi Réforme des retraites : la délicate transition vers le régime universel Jeudi, sur le réseau TGV, ce sont les axes Atlantique et Sud-Est qui seront les plus touchés, avec un train sur dix seulement en circulation. Il y aura un TGV sur six assuré sur les axes Est, Nord et pour les Ouigo. Aucun TGV intersecteurs (province-province) ne roulera. Le trafic des TER sera pratiquement nul en Bretagne et en Occitanie, les RER seront très perturbés. En région parisienne, 90 % des trains Transilien (RER, trains de banlieue) seront supprimés. De même, 90 % des Intercités resteront au...