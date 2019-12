SNCF, RATP, écoles, EDF, avocats... Qui se mobilise  pour la grève du 5 décembre ?

Les syndicats, hormis la CFDT, appellent à une journée de grève interprofessionnelle.

SNCF, RATP, EDF, Air France, contrôleurs aériens, enseignants, policiers... Les appels à se mobiliser le 5 décembre contre la réforme des retraites se sont multipliés alors que la CGT, FO, Solidaires, la FSU et plusieurs organisations de jeunesse ont également lancé le mot d'ordre d'une « première journée de grève interprofessionnelle ». La CFE-CGC, qui les a rejointes, ira manifester quand la CFTC a laissé ses syndicats « libres » de leur choix. La CFDT, qui soutient le principe d'un système universel, n'a pas souhaité en être - à l'échelon confédéral.

Des difficultés à prévoir dans les transports et sur la route

A la RATP, les trois syndicats représentatifs (UNSA, CGT et CFE-CGC) ont appelé à « une grève illimitée » et promettent une mobilisation « aussi forte » que celle du 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt. Idem à la SNCF où de nombreux trains devraient rester à quai, à la suite de l'appel des trois premiers syndicats (CGT-Cheminots, UNSA ferroviaire et SUD-Rail). La CFDT-Cheminots, bien représentée chez les conducteurs, a également déposé un préavis de grève mais attend des « engagements clairs » de la part de l'exécutif pour le lever.

Des difficultés sont à prévoir sur la route et dans les airs. La grève illimitée est le mot d'ordre de la CGT, FO et Solidaires dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises et de fonds. Côté aérien, trois syndicats d'Air France, bien implantés auprès du personnel au sol, ont déposé des préavis mais les syndicats des personnels navigants n'ont pas voulu les rejoindre. A la direction générale de l'aviation civile, l'USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens, demande aux personnels de faire grève jusqu'au 7 décembre, ce qui pourrait engendrer retards et annulations de vols.

