SNCF : puis-je être intégralement remboursé des frais supplémentaires dus à la grève?

« Mon TGV du samedi 19 octobre Paris - Saint-Raphaël a été annulé la veille au soir en raison de la grève SNCF sans préavis. Pour pouvoir nous rendre sur place (deux adultes et deux enfants), j'ai été contrainte d'acheter quatre billets d'avion aller-retour pour un total de 779,50 euros (dont 55 euros de frais pour un bagage en soute).J'ai demandé le remboursement de mes billets aller-retour TGV d'un montant total de 640,50 euros ainsi que le remboursement des frais supplémentaires liés à l'annulation des billets train, soit 139 euros, comme annoncé par la SNCF.Après trois appels au service client, j'ai obtenu le remboursement intégral de mes billets de TGV sous la forme d'un virement sur mon compte. Pour les frais supplémentaires, j'ai reçu par mail, une semaine plus tard, un bon d'achat de 85 euros à utiliser dans l'année et qui ne couvre donc pas l'ensemble des frais supplémentaires.Puis-je réclamer le remboursement intégral de ces frais et exiger d'être remboursée sous la forme d'un virement ? », nous demande Silvia, lectrice de Longjumeau (Essonne).Murielle Gasnier, juriste à l'UFC-Que Choisir, lui répond« À la différence d'une grève déclarée, le transporteur ferroviaire n'est pas tenu d'indemniser ses passagers en cas de grève surprise, lorsque aucun préavis de grève n'a été déposé ou s'il l'a été moins de 48 heures avant, car cela peut être considéré comme un cas de force majeure. C'est le cas avec la grève que vous avez subie car du jour au lendemain à la suite un accident de train, les cheminots ont fait valoir leur droit de retrait sans préavis.Toutefois, le 20 octobre dernier, la SNCF, par la voix de son ex-PDG Guillaume Pepy, a annoncé la création d'un fonds d'indemnisation pour compenser les dommages subis par les voyageurs de TGV y compris les trains Ouigo et Intercités. La SNCF s'engage ainsi en cas d'annulation à procéder au remboursement des ...