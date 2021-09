SNCF : les cheminots conserveront leurs avantages tarifaires, promet le PDG Jean-Pierre Farandou

Un rapport commandé par le gouvernement estime à 105 millions d'euros par an la perte de chiffre d'affaires induite par les facilités de circulation accordées aux actifs et aux retraités de la SNCF.

Jean-Pierre Farandou à Saint-Denis, le 24 février 2021. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les cheminots qui restent à la SNCF conserveront leurs avantages tarifaires, a promis dimanche 12 septembre le PDG de l'entreprise, Jean-Pierre Farandou. Et ce, malgré l'ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire en France. Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait remis sur la table la question le 3 septembre, en estimant que le périmètre de ces avantages était "très large".

"Pour les cheminots qui restent à la SNCF, je garde telles qu'elles sont les facilités de circulation", a promis sur RTL Jean-Pierre Farandou.

"Ce n'est pas un tabou, mais moi je ne veux pas changer , et je vais vous expliquer pourquoi, a-t-il déclaré. Il y a eu un rapport très sérieux (...) : 400 euros par an et par agent. C'est pas exorbitant."

"Et on est pas le seul secteur à avoir des avantages en nature, a poursuivi le PDG de la SNCF. (...) Il y a d'autres secteurs d'activité professionnelle -électricité, automobile, grande distribution...- où on sait que le montant des avantages est bien supérieur."

Concertation

En ce qui concerne les cheminots qui rejoindraient un nouvel entrant venu du secteur privé, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, une concertation entre partenaires sociaux doit déterminer quels avantages seront gardés ou non. "Ça va concerner quelques centaines de cheminots" , a-t-il précisé.

Aujourd'hui, les agents de la SNCF actifs et retraités, leurs partenaires, leurs enfants de moins de 21 ans ou étudiants, ainsi que leurs ascendants bénéficient de billets gratuit ou à tarif réduit.

Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait estimé le 3 septembre qu'il convenait de "discuter" du périmètre des "facilités de circulation" , les réductions tarifaires accordées par la SNCF à plus d'un million de cheminots et de membres de leurs familles, en cas de transfert à des concurrents.

"Sur le principe, je suis d'accord à ce que les cheminots gardent des avantages en nature", avait-il déclaré sur RMC . "Après le sujet, la spécificité de la SNCF, c'est que le périmètre est très large" , a-t-il remarqué.

"Pas exorbitant"

La loi de réforme ferroviaire de 2018, qui organise notamment l'ouverture à la concurrence, a défini les garanties principales des salariés en cas de transfert à un concurrent, mais a confié aux partenaires sociaux la définition des garanties complémentaires, dont les facilités de circulation.

Un rapport commandé par le gouvernement estime à 105 millions d'euros par an la perte de chiffre d'affaires induite par les facilités de circulation accordées aux actifs et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit.

"Pour un agent actif et ses ayants droit, cette perte est évaluée à 404 euros par an. Au regard de la valeur monétaire des avantages en nature accordés par d'autres entreprises à leurs salariés, ce montant ne paraît pas exorbitant", reconnaît ce rapport.