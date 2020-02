SNCF : le tout premier TGV, Patrick, prend sa retraite

Patrick ne sifflera plus. Après quarante ans de bons et loyaux services sur les lignes commerciales de la SNCF, avec plus de 13,5 millions de kilomètres parcourus, le premier TGV du groupe ferroviaire français tire sa révérence. Comme le rapporte La Voix du Nord en citant le compte Twitter Conducteur de train et la direction de la SNCF, cette rame à grande vitesse fera sa tournée d'adieu dans les technicentres de l'entreprise du 7 au 25 février. Pour célébrer l'événement, elle a d'ailleurs été repeinte dans sa couleur d'origine, l'orange vif. « Elle avait été rénovée, reconfigurée, repeinte en bleu, le matériel avait été changé, mais la motrice d'origine était toujours en circulation jusqu'en décembre dernier », explique la SNCF dans un communiqué.Ce TGV 01, ou Patrick, comme il a été surnommé, est sorti des usines Alstom de Belfort en juillet 1978. Après deux ans de tests aux côtés d'une deuxième rame, Sophie, il avait rejoint la ligne TGV Sud-Est en 1981. Comme le souligne La Voix du Nord, la mise en service de ce premier train à grande vitesse marquait un tournant dans l'histoire de la SNCF, qui avait alors abandonné son programme de turbines à gaz testé depuis 1972. Une motrice du même type est d'ailleurs exposée à Belfort.Lire aussi Ces régimes très spéciaux #1 ? Les chemins de fer d'outre-mer110 millions de passagers transportés dans les TGV en 2017En 2021, le TGV fêtera ses 40 ans. Malgré le poids des...