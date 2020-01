SNCF : le taux de grévistes remonte à 10% ce jeudi

Ce jeudi 16 janvier est un nouveau temps-fort du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, avec une nouvelle journée action nationale.

Des TGV à quai, gare Montparnasse, le 2 janvier 2020 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le taux de grévistes est remonté à 10,1% à la SNCF jeudi 16 janvier, contre 4,7% mercredi, avec 30,5% des conducteurs en grève (22,4% mercredi), lors de la nouvelle journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites. Ces chiffres ont été communiqués par la direction de la compagnie ferroviaire à la mi-journée.

( / )

Le plus haut niveau (55,6%) avait été atteint au premier jour du mouvement le 5 décembre et le plus bas (4,3%) lundi. Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 18% des contrôleurs (13,4% mercredi) et 13,4% des aiguilleurs (10,4% mercredi) étaient en grève jeudi, selon ce décompte.