SNCF : le taux de grévistes au plus bas depuis le début de la grève

Le nombre de grévistes continue de diminuer à la SNCF. Au total, 7,1 % des personnes travaillant pour l'entreprise ferroviaire sont en grève ce lundi. Mais parmi elles, un tiers des conducteurs ne sont pas à leur poste. Ces chiffres sont les plus bas depuis le début de la mobilisation, le 5 décembre, contre la réforme des retraites.Au 26e jour consécutif du mouvement, 32,5 % des conducteurs de train, 18,1 % des contrôleurs et 9,3 % des aiguilleurs sont en grève, selon la direction. Deux jours avant le Nouvel an, tous ces taux sont en recul par rapport à vendredi, où 8,5 % des cheminots, 38,8 % des conducteurs, 22,3 % des contrôleurs et 11,2 % des aiguilleurs étaient grévistes. Le 5 décembre, plus d'un cheminot sur deux (55,6 %) s'était déclaré en grève.Ce qu'il est difficile de mesurer ce lundi, c'est si cette baisse est ponctuelle ou durable. Est-ce que la grève suscite moins d'adhésion, ou est-ce que le nombre de grévistes recule pour organiser un roulement, afin d'être financièrement en capacité de faire durer le conflit social plus longtemps voire de le relancer fortement après la période des fêtes de fin d'année...Elisabeth Borne espère « que le travail pourra reprendre »De son côté, la ministre de la Transition écologique a appelé les grévistes de l'entreprise, mais aussi ceux de la RATP, à « prendre connaissance des avancées » dans les négociations. Alors qu'elle visitait ce lundi le siège de la plateforme de covoiturage BlaBlaCar, Elisabeth Borne a assuré que le gouvernement avait « vraiment pris en compte l'attachement des agents de la RATP et de la SNCF à leur régime spécial ».« C'est pour ça qu'on a opté pour des périodes de transition longues [...] et qu'on a demandé aux entreprises RATP et SNCF d'avoir des discussions en interne [...] sur la façon dont ceux qui entreront dans le système universel en 2025 pourront voir leur niveau de pension garanti », a-t-elle ...