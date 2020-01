SNCF : le PDG annonce un plan d'économies pour limiter l'impact de la grève

Un milliard d'euros. C'est peu ou prou ce que devrait coûter la grève à la SNCF, selon les dernières estimations de la compagnie ferroviaire.Déjà, mercredi, à l'issue d'une réunion avec les dirigeants de la SNCF et de la RATP, Édouard Philippe avait annoncé dans un communiqué que le coût des blocages dans les transports, lancés il y a 43 jours, avait d'ores et déjà coûté 250 millions à la RATP et 850 millions à la SNCF.« L'emploi sur le terrain » pas concernéD'ici quelques jours, ce déficit devrait encore s'accentuer, selon le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. « Au grand total, on ne sera pas très loin du milliard (d'euros de pertes), on est déjà à 850 » millions, a estimé le dirigeant ce jeudi, devant des journalistes, ajoutant qu'« il y aura un plan d'économies » pour contribuer à rétablir les comptes cette année.Jean-Pierre Farandou dit avoir promis au conseil d'administration de la SNCF « d'arriver fin février avec une évaluation plus fine des éléments et avec un plan qui traite de la situation ». Ce plan « essaiera de redresser ce qui peut l'être », a-t-il commenté. « Mais je ne toucherai pas à l'emploi sur le terrain », a-t-il promis.« Ça va nous abîmer »« Ça va faire mal [...], ça va nous abîmer », a-t-il aussi déploré, se disant encore incapable de préciser si la SNCF serait dans le rouge en 2019. « Les 600 (millions d'euros) de l'année dernière, ils sont perdus, on les met dans la clôture, -600 et basta », a aussi jugé Jean-Pierre Farandou. Ajoutant : « On essaiera de rattraper » une partie des quelque 300 à 350 millions de pertes que devrait causer la grève cette année.Le patron de la SNCF envisage également des cessions, ce qui permettrait aussi de développer des activités, a-t-il relevé. Côté commercial, il compte aussi « amplifier la reprise du trafic » avec « des petits prix ».Cette annonce intervient alors que les syndicats opposés à la ...