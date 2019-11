SNCF : le nouveau PDG Farandou prône le dialogue... mais pas sur les retraites

Pour sa première apparition officielle, il était difficile de se dérober. Accueilli par une centaine de cheminots et de citoyens devant la nouvelle gare de Chambéry (Savoie), Jean-Pierre Farandou a été questionné ce vendredi sur les mouvements sociaux qui agitent la SNCF depuis plusieurs semaines. Et, évidemment, sur la grève inter-syndicale du 5 décembre qui s'annonce massive et potentiellement reconductible. Le message du nouveau patron est clair : le dialogue social oui, mais uniquement sur les problématiques internes. Autrement dit, pas sur la réforme des retraites, au cœur de la contestation, qui dépend de la politique globale du gouvernement.« Ce n'est pas le président de la SNCF qui mène la réforme »« Le mouvement social qui pourrait naître le 5 décembre n'est pas spécifique à la SNCF, c'est un mouvement général lié à une réforme générale [...] Sur ce sujet-là, les éléments de négociation ne m'appartiennent pas, ce n'est pas le président de la SNCF qui mène la réforme des retraites dans ce pays », a affirmé le successeur de Guillaume Pepy. LIRE AUSSI > Critiqués par les usagers, menacés de sanction... le blues des cheminotsAu niveau national, excepté la défense de leur régime spécial, les cheminots réclament du personnel humain dans les trains sans contrôleurs et les gares afin de garantir leur sécurité.Bientôt « une table ronde sur le métier du conducteur »Il a ensuite listé les sujets dont il comptait s'emparer : « La place des métiers, les conditions de travail, le rythme des organisations... ». « Une table ronde autour du métier de conducteur », a également été annoncé par le nouveau président du groupe. LIRE AUSSI > Gare à l'embrasement à la SNCF : les 5 questions que l'on se poseConcernant le nouveau pôle intermodal de Chambéry, qui voit passer plus de 3,5 millions de voyageurs par an, il promet également des « embauches ou des reconversions » si ...