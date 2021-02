SNCF : "Il faut que le TGV reparte vite et fort à la fin de la fin de la crise", estime Jean-Pierre Farandou

Pour relancer le TGV, très malmené par le crise du Covid-19, le PDG de la SNCF veut poursuivre la politique de prix accessibles.

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, le 24 février 2021 au siège de la compagnie ferroviaire à Saint-Denis. ( AFP / ERIC PIERMONT )

La crise du Covid-19 a lourdement pesé sur les comptes de la SNCF qui a perdu 3 milliards d'euros en 2020 et le TGV, dont la compagnie ferroviaire tire habituellement ses bénéfices, a été particulièrement malmené . Alors que le contexte reste encore peu favorable à une reprise, le PDG de la SNCF "espère un retour à la normale" à "l'automne 2021", notamment grâce à la vaccination.

"On y est prêt. On s'y prépare. On a envie de rebondir. On a envie de reconquérir tous nos clients le plus vite possible. On a absolument besoin que le TGV se porte bien" , a-t-il martelé vendredi 26 février sur franceinfo, alors que les pertes de chiffre d'affaires sur le train à grande vitesse sont estimées à près de cinq milliards d'euros en 2020.

Mettre fin aux "maquis tarifaires"

"Il faut que le TGV reparte vite et fort à la fin de la fin de la crise sanitaire", a-t-il estimé, tout en assurait que la compagnie "travaillait déjà à la relance du TGV". "D'abord, on va utiliser le levier tarifaire", a expliqué le PDG.

En 2020, huit millions de billets Ouigo à moins de 25 euros ont été vendus. "On va poursuivre cette politique de TGV accessibles, il faut que le TGV soit accessible à tous. Il faut que tout le monde puisse prendre le train", a-t-il insisté. L'envolée des prix des billets de dernière minute sera ainsi limitée. "Il faut par exemple que les gens qui ne peuvent pas s'organiser à l'avance, réserver trois mois avant, puissent trouver des prix accessibles, même quelques jours avant le départ du train", a précisé Jean-Pierre Farandou.

Le dirigeant veut également mettre fin au "maquis tarifaires". "Les gens s'y perdent dans les tarifs", a-t-il déploré. "Il faut que pour les gens, ce soit transparent, qu'ils comprennent le prix maximum, le prix minimum, quelles réductions ils ont. Qu'on ait quelque chose de plus clair avec nos clients. On y travaille", a-t-il assuré.

Des pemiers changements pourraient être mis en place dans ce sens dès l'été prochain, "dans la mesure où le sanitaire irait mieux", a-t-il précisé.