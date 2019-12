SNCF, Fnac, Vinted... leur service n'a pas été à la hauteur en 2019, selon 60 millions de consommateurs

Pour la troisième année consécutive, le magazine 60 millions de consommateurs a dressé le palmarès des entreprises dont les pratiques sont les plus éloignées des attentes des consommateurs ou qui ont commis des abus. En 2019, le « Cactus d'or » revient à la SNCF. La compagnie ferroviaire succède à SFR et à Engie.Rien à voir avec la grève actuelle : le magazine pointe la réduction du nombre de guichets en gare qui allonge les files d'attente, les tarifs en hausse y compris avec les cartes de fidélité ou encore les amendes infligées aux usagers qui n'ont eu d'autre choix que de prendre leur billet dans le train.La Fnac remporte le « Cactus de la pire pratique ». Son tort ? Une assurance « gratuite » proposée lors de l'achat d'un téléphone ou d'une tablette qui se transforme en prélèvement mensuel pendant un an sans que le client ait signé quoi que ce soit.Colis vides et bugs en sérieDe plus en plus populaire, le site de vente entre particuliers Vinted se voit attribuer le « Cactus de la défaillance » : de nombreux consommateurs recevraient des colis endommagés ou vides, désagréments auxquels le service client du site, « vite dépassé », ne trouverait souvent « aucune solution », selon 60 Millions de consommateurs.Quant à Nintendo, elle est « récompensée » par le « Cactus du produit trop fragile ». Sa Switch connaîtrait de nombreux dysfonctionnements, de la carte mère au joystick. « Les réparations sont facturées au prix fort par Nintendo », regrette le dossier. Le service Pajemploi, service de l'Urssaf dédié à la garde d'enfants, obtient le « Cactus du cafouillage » pour ses multiples bugs.Contacté par Le Parisien, Lionel Maugain, journaliste à 60 millions de consommateurs, explique que les « Cactus » s'appuient sur les courriers reçus par le magazine, à raison de 2000 environ par mois, mais aussi sur « les témoignages sur notre forum, le bilan de nos enquêtes, études et essais ...