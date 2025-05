SNCF: des trains à l'heure malgré la grève

Un employé de la SNCF se tient près d'un TGV Inoui à la gare Montparnasse, le 8 mai 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

La plupart des trains étaient à l'heure vendredi matin dans les gares françaises malgré une grève des contrôleurs très suivie en ce week-end de pont du 8 mai, selon les tableaux d'affichage des gares consultés en ligne.

Environ 60% des chefs de bord se sont déclarés grévistes sur le TGV vendredi. A la Gare de Lyon, à Paris, tous les trains au départ étaient confirmés et à l'heure vers 10h00.

"On ne savait pas qu'il y avait une grève", observait dans un Hall 2 paisible Stanislas Capasso, 65 ans. Le touriste italien a d'ailleurs été étonné mardi de recevoir la confirmation du départ de son train pour Grenoble.

"Je n'avais pas d'impératif, alors j'étais à moitié inquiète", témoigne Christine Augé, 69 ans, qui rentre à Narbonne après quelques jours chez sa fille. Il n'y aura pas de prolongation avec les petits-enfants: son train a été confirmé.

Le syndicat SUD-Rail et un collectif de contrôleurs baptisé Collectif national ASCT (CNA) ont appelé à la grève les 9, 10 et 11 mai pour réclamer une augmentation de leur prime de travail et une meilleure anticipation des plannings, trop souvent modifiés à la dernière minute d'après eux.

Selon la direction du groupe public, le taux de grévistes être un peu supérieur samedi à ceux de vendredi et dimanche.

Sur l'ensemble du week-end, la direction prévoit un trafic normal à 96% sur les TGV.

La SNCF a assuré "que tous les voyageurs pourront voyager le jour prévu vers leur destination".

La plupart des trains pourront rouler grâce au déploiement de volontaires, cadres dans l'entreprise, qui ont reçu des formations spéciales d'une journée pour remplacer les contrôleurs grévistes dans les trains.

SNCF Voyageurs a également promis d'offrir à toutes les personnes dont le train a été annulé un bon de réduction de 50% sur leur prochain voyage.

- Grève le 4 juin -

Les trains régionaux, qui peuvent circuler sans chef de bord, rouleront eux normalement vendredi et samedi ainsi que les trains Intercités.

A Lille cependant, un train Lille-Tourcoing a été supprimé pour cause de grève, selon le site de la gare.

Le réseau francilien de la SNCF (transilien), qui comprend plusieurs lignes ou portions de RER, doit aussi connaître un trafic normal, a indiqué la SNCF.

La CGT-Cheminots, première organisation syndicale à la SNCF, a d'ores et déjà prévu une poursuite de la mobilisation en juin.

L'organisation a lancé mercredi un appel à la grève le 4 juin pour les conducteurs, en marge d'une table ronde consacrée à la prime dont ils bénéficient, le 5 juin pour toutes les catégories de cheminots, avec des revendications portant sur les salaires ou l'amélioration des conditions de travail, et le 11 juin pour les contrôleurs.

Au début de cette semaine, une grève des conducteurs à l'appel de la CGT-Cheminots a provoqué des perturbations sur les lignes régionales dans plusieurs régions comme les Hauts-de-France ou l'Ile-de-France.

D'après SNCF Voyageurs, "environ neuf TER sur dix auront circulé en France (pendant cette grève), et environ huit Transiliens (trains de banlieue parisienne) sur dix, avec des disparités selon les régions ou les lignes".

Mercredi, SUD-Rail revendiquait 40% de conducteurs grévistes dans tout le pays et jusqu'à un train régional sur deux annulé en Ile-de-France.