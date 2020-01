SNCF : des billets à moins de 35 euros pour regagner la confiance des clients

« Un geste positif fort », après plus de six semaines de grève contre la réforme des retraites qui ont fait souffrir des centaines de milliers de voyageurs : c'est ainsi quee la directrice générale de Voyages SNCF Rachel Picard, a expliqué la mise en vente, à partir de jeudi, de cinq millions de billets de train à moins de 35 euros. « On voudrait dire à nos clients à quel point on souhaite qu'ils retrouvent la confiance en nous », a indiqué Rachel Picard, qui s'exprimait sur l'antenne d'Europe 1 ce lundi matin, alors que le trafic revient à la quasi-normale pour les TGV, et se trouve en nette amélioration pour les trains régionaux. Cette opération est inédite par son ampleur, a assuré la directrice. « C'est quasiment un quart des places » qui sont mises en vente à ce prix. « C'est vraiment pour dire à nos clients : on est conscients de ce que vous avez subi, on fait un effort et on voudrait vraiment renouer le lien avec vous ». Les billets seront mis en vente à partir de ce jeudi 23 janvier et jusqu'au 30 janvier, pour des voyages « à partir de maintenant et jusqu'à la mi-avril », incluant donc les vacances de février, a précisé Rachel Picard, « sur tous les TGV Inouï et OUIGO ».Davantage de disponibilité en semaine et hors vacancesMême la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (Fnaut), reconnaît l'effort : « Il est significatif, admet Jean Lenoir, son vice-président. Surtout quand vous savez que le prix moyen d'un billet de TGV est de 50 euros ». Néanmoins l'association d'usagers met en garde contre les billets miracles : « Il ne faut pas s'attendra à partir à la neige pour les vacances à moins de 35 euros, prévient Jean Lenoir. La plupart de ces trains sont complets depuis plusieurs mois ».Effectivement, selon nos informations, pour le premier week-end des vacances, soit les 7,8 et 9 février, seuls 10 % des TGV qui desservent les gares des Alpes depuis Paris ...