SNCF : de "nombreux cheminots" en grève en Alsace

Le mouvement social affecte la circulation des TER.

La CGT Cheminots dénonce des conditions de travail dégradées et les situations de sous-effectif (illustration) ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le trafic TER était perturbé mardi 9 novembre en Alsace en raison d'une grève de cheminots dénonçant notamment la "dégradation" de leurs conditions de travail et conduisant selon la SNCF à la suppression de trois trains sur quatre sur certaines lignes.

"De nombreux cheminots de la gare de Strasbourg et d'autres sites" en Alsace sont en grève "pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail", "le sous-effectif" et "revendiquer des embauches dans tous les services", a indiqué la CGT Cheminots dans un communiqué.

"Sous-effectif chronique" et "externalisation"

"La direction SNCF TER, poussée par les contraintes budgétaires fixées par une région Grand-Est qui a fait le choix délibéré de s'inscrire dans l'ouverture à la concurrence sur le transport ferroviaire de voyageurs, n'aura procédé à aucune embauche durant toute la crise du Covid", pointe le syndicat, membre avec Sud Rail, la CFDT-CGAAC (conduite) et FO de l'intersyndicale à l'origine du mouvement social.

La CGT Cheminots dénonce encore "le recours massif aux contrats à durée déterminée et à l'intérim" pour combler "l'arrêt des embauches aux statuts", le "sous-effectif chronique" et l'"externalisation".

Sollicitée par l'AFP, la SNCF a renvoyé à son communiqué diffusé avant la grève et dans lequel elle invitait ses clients "à prendre les dispositions et les précautions nécessaires en se renseignant en amont". Selon les prévisions de l'entreprise, la ligne entre Strasbourg et Mulhouse/Bâle devait être la plus touchée, avec un TER sur quatre en circulation.

La SNCF ne prévoyait également que deux TER sur cinq entre Strasbourg et Metz, un sur deux entre Strasbourg et Nancy et aucun entre Strasbourg et Paris. En revanche, le trafic des TGV ne devait pas être impacté.