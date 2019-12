SNCF : comment les grévistes peuvent-ils tenir ?

À l'heure où les Français pensent cadeaux et chapons, les cheminots et les agents de la RATP poursuivent le mouvement contre la réforme des retraites. Jusqu'au réveillon du 24 décembre, la SNCF table en moyenne sur 41 % des TGV et des Intercités en circulation. Autant dire que le taux de grévistes reste très important au sein du triptyque conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs. Autre motif de satisfaction pour les grévistes, le soutien des Français. Après quinze jours et demi sans trains, ils restent une majorité, 51 % (Sondage Ifop pour le Journal du Dimanche paru ce week-end), à soutenir le mouvement.LIRE AUSSI > Les prévisions de trafic pour ce lundi 23 décembre« Mais on ne va pas se mentir, ça va être dur, confie un conducteur, encarté à la CGT. Quand on regarde autour de nous, à part les électriciens, ça commence à sonner creux ». Les enseignants, fortement mobilisés, sont partis en vacances et la prochaine grande manifestation interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires et quatre organisations de jeunesse, est programmée le 9 janvier. Une éternité !« Pourquoi Martinez (NDLR : secrétaire général de la CGT) a décidé d'une date si lointaine ? Il croit qu'on roule sur l'or, raille un cheminot de SUD-Rail. Ça fait encore trois semaines à tenir. Il donne l'impressionne d'organiser le pourrissement du mouvement. » « Mais organiser une manifestation en pleines vacances de Noël, il n'y aurait eu personne », justifie un cégétiste.Entre 50 et 150 euros par jour chôméÀ l'image de tous ces Français qui égraineront les secondes au soir du 31 décembre, avant de se souhaiter une bonne année 2020, les salariés de la SNCF et de la RATP comptent, douloureusement, les jours de grève. Déjà dix-huit ce dimanche. Soit la moitié du mouvement de l'année dernière contre la réforme du statut. « Mais c'était étalé sur plusieurs mois, rappelle un cheminot de SNCF ...