SNCF : ces cheminots qui abandonnent leur statut pour un meilleur salaire

La compagnie propose aux cheminots de renoncer à leur avantageux statut pour signer un nouveau contrat de travail de droit privé en échange d'une augmentation de salaire, révèle vendredi 26 juin Le Parisien.

Des techniciens de la SCNF au technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), le 14 mai 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Depuis le 1er janvier, les nouvelles recrues de la SNCF ne peuvent plus bénéficier du statut de cheminot. Ce statut avantageux, qui offre la garantie de l'emploi, une retraite plus avantageuse et une meilleure prise en charge de base des soins médicaux, continue néanmoins de s'appliquer aux quelque 130.000 personnes qui en bénéficient actuellement. Mais depuis quelques temps, pour faire face à une vague de démissions, la SNCF "rachète" le statut de ses cheminots , révèle vendredi 26 juin Le Parisien .

"La direction est prise à son propre jeu. Elle subit une vague de démissions dans certains technicentres où sont entretenus les TGV. Pour ne pas perdre ces compétences, très demandées par la concurrence, notamment la RATP, elle propose au cheminot de démissionner, de perdre son statut et d'être réembauché sous un contrat de droit privé en échange d'une augmentation de salaire" , explique une source interne au quotidien. Une pratique qui s'est développé depuis l'automne 2019, confirment des cadres.

Combien de cheminots ont franchi le pas ? "Le sujet est tellement tabou que les salariés concernés n'en parlent pas. Ni leur nombre ni le montant des hausses de salaires ne sont publics", explique une source. La direction assure elle que ce "phénomène est plus que résiduel".

"J'étais arrivé au maximum"

Steve (le prénom a été modifié) fait partie de ceux qui ont décidé de sauter le pas. "Vous vous demandez comment j'ai pu quitter ce fameux statut? Je n'avais plus de perspectives d'évolution à la SNCF. J'étais arrivé au maximum de ce que je pouvais toucher en suivant la grille salariale du statut", explique-t-il au Parisien . Soit 1.900 euros nets par mois, jusqu'à 2.500 euros en empilant le travail de nuit, les week-ends et les astreintes.

"Je voyais les jeunes que je formais, qui n'étaient pas au statut, gagner presque autant que moi après six ou sept ans d'ancienneté", s'agace le quadragénaire. Alors quand il a été contacté par la concurrence, après avoir mis son CV en ligne, qui lui proposait un salaire équivalent à celui de la SNCF, avec primes comprises, et des avantages comme l'épargne salariale, il a prévenu la direction. Aussitôt, les responsables des ressources humaines se sont alignés sur ses prétentions salariales , en tenant compte de son ancienneté, et lui organise même un plan de carrière.

La boîte de Pandore ouverte ?

N'a-t-il pas eu peur de perdre ses avantages, notamment celui d'une retraite calculée sur les six derniers mois d'activité ? "Quel intérêt quand vous êtes plafonné à 1.900 euros par mois et que cet avantage peut disparaître à tout moment. Je préfère prendre ce qu'il y a à prendre tout de suite", réplique Steve. Et la sécurité de l'emploi ? L'ancien cheminot a réponse à tout : "Je ne suis pas inquiet. Il est tout aussi difficile de licencier un contractuel qu'un cheminot au statut."

Il est par ailleurs persuadé que de nombreux collègues vont suivre son exemple. "La SNCF a ouvert la boîte de Pandore. Abandonner le statut et gagner 200 euros, 300 euros, 500 euros ou 800 euros de plus par mois, ça trotte dans la tête de beaucoup de cheminots. Si vous êtes en charge des équipements de sécurité, de l'électronique embarqué ou du contrôle des boogies, des métiers très spécifiques, ce peut être le jackpot. Tout dépend de vos compétences.

"Une perspective qui n'enchante pas les syndicats. "Nous avons peur que ça se généralise et que la direction accélère la fin du statut" , s'inquiète Fabien Villedieu, délégué SUD Rail. En effet, seuls les cheminots financent les 300.000 autres à la retraite. A cause de ce déficit, l'État est obligé de compenser le régime spécial à hauteur de 3 milliards d'euros par an.

"Avec cette histoire, on marche sur la tête. Le statut a été créé en 1920 par les dirigeants des compagnies pour éviter qu'elles se concurrencent sur le marché du travail. Un siècle plus tard, on revient au même point", déplore le syndicaliste.