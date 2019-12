SNCF : 48% des voyageurs n'ont plus de TGV ou Intercités garanti pour les 23 et 24 décembre

La SNCF tente d'enrober la nouvelle d'un papier cadeau doré, il n'empêche : une bonne partie de ses usagers risquent bel et bien de se retrouver en carafe pour les fêtes de Noël. Nonobstant la promesse du secrétaire d'Etat en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui affirmait mardi dernier que « l'ensemble des Français qui ont un billet [auraient] un train garanti ».Dans ses prévisions de trafic publiées ce jeudi, la compagnie ferroviaire garantit en effet jusqu'à dimanche un train sur deux. Comme l'avait expliqué mardi la directrice générale de SNCF Voyages, Rachel Picard, ces prévisions sont bâties sur des « hypothèses » de disponibilité du personnel. Concrètement, il peut s'agir de non-grévistes ou des cadres réquisitionnés pour la conduite des trains. VIDÉO. Djebbari : « Ceux qui ont un billet auront un train » La SNCF prévoit pour la journée de vendredi un Transilien et un Intercité sur quatre en moyenne ; un TGV sur deux et un trafic « perturbé » pour l'international (Thalys, Eurostar, ICE, etc.) Concernant les TER, quatre trains sur dix sont prévus. Mais les réservations sont déjà complètes pour de nombreuses lignes en partance de Paris.Pour les deux jours suivants, lundi 23 et mardi 24 décembre, ces mêmes prévisions chutent à 41 %. La compagnie se voit en effet forcée d'annuler davantage de trains que pour le week-end du 20 au 22 décembre, du fait de « ressources plus contraintes, notamment sur les postes d'aiguillage ». « La trêve de Noël n'existe pas pour nous aujourd'hui, a constaté Pierre Matuchet, le directeur de la production. Environ 60 % de nos conducteurs sont en grève. » LIRE AUSSI > «Je ne verrai pas ma fille à Noël» : la SNCF supprime les voitures réservées aux enfants seulsDe fait, 59 % des TGV et Intercités seront supprimés. Résultat : sur les 400 000 voyageurs prévus les 23 et 24 décembre, 52 % d'entre eux ont un train « confirmé et ...