Snapchat, Instagram : les nouveaux modes de recrutement de la police

En France, personne ne semble se bousculer pour intégrer les rangs de la Police nationale. Et ce malgré de nombreuses d'offres d'emploi. Pour trouver les bons candidats, la police a donc décidé d'innover, rapporte BFM TV. En passant notamment par les réseaux sociaux. Chaque année, la Police nationale doit recruter environ 2 700 nouveaux agents, des adjoints de sécurité, soit le premier grade au sein de la Police. Cette année, elle a donc décidé de recourir aux applications qui parlent directement à la jeunesse : Snapchat, Instagram et Facebook.Selon les précisions de la chaîne, la police a ainsi collaboré avec la start-up Bonanza, experte en recrutement via les réseaux sociaux. Ensemble, ils ciblent idéalement les individus âgés de 18 à 30 ans, dont le casier judiciaire est vierge et qui sont de nationalité française. En fonction des informations inscrites par les utilisateurs des réseaux sociaux sur leurs profils, la police et son partenaire peuvent savoir s'ils possèdent les qualités personnelles nécessaires pour devenir agent de police.Près de 400 000 candidats possibles identifiésD'après les explications du fondateur de Bonanza à BFM TV, pour cette campagne de recrutement, l'entreprise a cherché des profils "dont l'activité sur les réseaux sociaux montre qu'ils sont engagés dans des associations humanitaires, ou dans des groupes d'entraide". Des profils sportifs et montrant un intérêt pour le droit et la justice font également...