Snapchat continue à miser sur les lunettes connectées

Certains y verraient de l'acharnement. Mardi 12 novembre, Snapchat - surtout connu pour son réseau social - lance dans le commerce la troisième génération de lunettes connectées. Un pari étonnant quand on sait le succès très relatif qu'ont connu les modèles précédents.

Apparues en 2016, les Spectacles permettaient de faire des courtes vidéos sans avoir à sortir son téléphone, grâce à la caméra intégrée en bordure de cette paire de lunettes de soleil. Les images ainsi capturées pouvaient ensuite être transférées aisément vers l'application Snapchat.

Malgré l'enthousiasme des premiers jours, avec des files d'attente de geeks qui se formaient devant les vendeurs installés dans quelques lieux stratégiques, l'engouement est vite retombé. Même si Snapchat a réussi à écouler 220 000 exemplaires du produit, c'est bien moins que les 800 000 - selon certaines sources - commandés aux fournisseurs. Coût pour la société de ce vaste stock d'invendus : pas moins de 40 millions de dollars (36,2 millions d'euros).

Des capacités technologiques limitées

Malgré cela, Snapchat a continué à développer le produit, lançant les Spectacles 2 en 2018, capable de prendre des photos, et les Spectacles 3 cette année. Technologiquement le produit est plus abouti. Equipé de deux caméras, il peut appréhender la profondeur des scènes qu'il capture, ce qui permet, au sein de l'application, de produire des images en 3D ou d'ajouter des effets de réalité augmentée (superposition d'image du monde réel et d'éléments graphiques numériques) plus réalistes. Son design a également été revu pour en faire un produit plus chic.

