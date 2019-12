Smic : pas de coup de pouce supplémentaire au 1er janvier 2020

Pas de paillettes pour fêter l'an prochain les 50 ans du salaire minimum. Le groupe d'experts sur le Smic, consulté avant chaque revalorisation au 1er janvier, recommande au gouvernement de s'abstenir d'un « coup de pouce » et de s'en tenir à la revalorisation automatique. La balle est maintenant dans le camp de l'exécutif. Toutefois, les propositions de ce groupe d'économistes ont le plus souvent été suivies depuis 2008, sauf rares exceptions.En principe, le Smic bénéficie chaque année d'une hausse mécanique, calculée selon deux critères : d'une part, l'inflation constatée pour les 20 % de ménages aux plus faibles revenus et d'autre part, la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE).Le salaire minimum «le plus élevé des pays de l'OCDE»L'an passé, au 1er janvier 2019, cette revalorisation a été de 1,5 % pour situer cette rémunération à 10,03 euros brut à l'heure, ou 1 522, 22 euros brut par mois à temps plein. Selon ces experts, le salaire minimum français « a la double caractéristique d'être le plus élevé des pays de l'OCDE en termes de revenu disponible », en tenant compte des prestations de soutien comme la prime d'activité, mais aussi « d'être dans la moyenne quand il s'agit du coût total du travail. »Selon eux, la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité mise en œuvre en 2019 (90 euros) « a davantage contribué à réduire la pauvreté qu'un relèvement du Smic de la même valeur. » La prime d'activité a bénéficié au 30 juin à 4,17 millions de foyers, soit 1,44 million de plus que l'année précédente. Le Parisien Pour justifier leur position, les experts du Smic s'appuient sur le ralentissement de la conjoncture internationale. Si, en France, la croissance du PIB est attendue à 1,3 % cette année, cette situation qui permet encore de créer des emplois (plus de 215 000 attendus cette année) ...