Smic : "Pas de coup de pouce" au-delà de la hausse automatique du 1er janvier, confirme Élisabeth Borne

Le gouvernement assure suivre l'avis des "économistes spécialistes du Smic, qui ne recommandent pas un coup de pouce".

Élisabeth Borne à Paris, le 15 décembre 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une augmentation de 0,9%, pas plus. La ministre du Travail, Élisabeth Borne a confirmé que le gouvernement n'accorderait pas de coup de pouce au Smic, en dehors de l'augmentation automatique prévue en janvier pour compenser l'inflation.

"On ne va pas faire de coup de pouce, je vous le confirme" , a-t-elle déclaré sur CNews , soulignant qu'en un an, le Smic "aura augmenté de 3,1% pour s'établir à 1.603 euros brut mensuels, soit "48 euros de plus par mois" . En effet, le Smic a déjà augmenté exceptionnellement de 2,2% au 1er octobre du fait de l'inflation. L'augmentation de 0,9% prévue au 1er janvier ne prends en compte la hausse des prix que sur les mois de septembre, octobre et novembre.

"On a un système unique au monde, qui est très protecteur pour les salariés au niveau du Smic puisqu'il prévoit une revalorisation automatique en tenant compte de l'inflation", a-t-elle souligné.

La ministre a défendu "le choix, depuis le début du quinquennat, d'augmenter le pouvoir d'achat en augmentant la prime d'activité (et) en supprimant certaines cotisations, pour augmenter le revenu sans peser sur le coût du travail , ce qui peut détruire des emplois".

Négociations avec l'hôtellerie-restauration

"C'est ce qui nous amène à suivre (les) économistes spécialistes du Smic, qui ne recommandent pas un coup de pouce", a-t-elle ajouté.

À la suite de l'accélération de l'inflation en novembre - 2,8% sur un an - confirmée mercredi par l'Insee, le Smic mensuel passera automatiquement à 1.603 euros brut pour 35 heures hebdomadaires le 1er janvier, soit une hausse de 14 euros par rapport au 1er octobre.

Par rapport au 1er janvier 2021, cette hausse sera de 49 euros en brut.Le salarié touchera 1.269 euros net par mois, soit 38 euros de plus, indique-t-on au ministère du Travail. Le taux horaire brut sera, lui, à 10,57 euros.