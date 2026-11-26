Smic : le décret sur la hausse au 1er décembre publié au Journal officiel

Cette revalorisation de 0,6%, une première depuis 2012, représentera 24,01 euros net supplémentaires par mois.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le décret augmentant le Smic à compter du 1er décembre, traduction d'une des annonces du Premier ministre après plusieurs semaines de manifestations notamment contre "la vie chère", est paru au Journal officiel de jeudi.

Après une conférence sociale à Matignon avec syndicats et patronat, Sébastien Lecornu a tenté, le 9 novembre, de répondre à la colère sociale en annonçant notamment un coup de pouce de 0,6 % au Smic , de son ressort, ce qui n'était pas arrivé depuis 2012 . Il s'ajoute à sa revalorisation anticipée sur les prix, qui s'établit à +1 %.

À compter du 1er décembre, le Smic brut s’établira à 1.897,35 euros mensuel (au lieu de 1.867,02 euros actuellement, soit une augmentation de 30,33 euros brut par mois) et à 12,51 euros brut/heure (au lieu de 12,31 euros actuellement).

Le SMIC net mensuel s’élèvera à 1 501,94 euros, contre 1 477,93 euros auparavant, soit une hausse de 24,01 euros net par mois .

"Face aux préoccupations en matière de pouvoir d’achat, nous avons fait le choix d’apporter une réponse significative pour les Français, sans fragiliser les emplois. Pour la première fois depuis 12 ans, le gouvernement a décidé d’accorder un coup de pouce au Smic, qui franchira dès le 1er décembre le seuil des 1 500 euros nets par mois", a fait valoir le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, cité dans un communiqué du conseil des ministres mercredi sur le projet de décret.

Une hausse "insuffisante", selon la CFDT

L'augmentation reste loin des demandes des syndicats. La CFDT réclamait ainsi une hausse de 100 euros, la CGT environ 150.

La secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, avait jugé la hausse annoncée "insuffisante", tout en se félicitant que, "pour la première fois", des aides aux entreprises soient conditionnées à des négociations salariales de branches. Son homologue de la CGT, Sophie Binet, avait dénoncé des "miettes" insuffisantes pour éteindre la colère.

Avec la revalorisation du Smic, le gouvernement espère un effet d'entraînement sur les négociations salariales qui relèvent des partenaires sociaux, dans les branches professionnelles et les entreprises.

Pour inciter le patronat à négocier, le gouvernement a publié le 10 novembre un décret d'application d'une mesure du budget 2026 de la Sécurité sociale prévoyant un calcul moins favorable des allègements de cotisations patronales dans les branches où les minima restent inférieurs au Smic.

Les syndicats dénoncent un tassement des salaires au niveau du Smic et demandent que les entreprises des branches aux minimas inférieurs ne bénéficient plus d'aides publiques .

Avec la hausse du 1er décembre, 164 branches professionnelles pourraient se retrouver avec des minima de salaire sous le Smic, selon la CGT.