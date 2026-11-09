Smic: la hausse du Smic serait comprise "entre 1,5 % et 2 %", selon la CFTC

Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, à Paris, le 21 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La hausse du Smic qui pourrait être annoncée à l'issue de la conférence sociale en cours lundi matin à Matignon serait comprise entre "1,5 % et 2 %", selon le président de la CFTC Cyril Chabanier.

Cette hausse, qui pourrait intervenir par anticipation dès le 1er décembre, comprendrait l'indexation du salaire minimum sur les prix qui sinon aurait lieu automatiquement le 1er janvier, mais aussi le premier "coup de pouce" pour améliorer son pouvoir d'achat depuis juillet 2012.

Vendredi, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou avait jugé "important" d'essayer de "franchir la barre" des 1.500 euros net pour le Smic mensuel, actuellement de 1.477,93 euros.

"On est toujours en train de négocier le montant du coup de pouce, entre 1,5 % et 2 %", a déclaré le syndicaliste avant le début de cette conférence qui réunit les dirigeants patronaux et syndicaux à l'initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui l'a convoquée après la journée de mobilisation du jeudi 5 novembre, qui a rassemblé entre 575.000 et 1,5 million de personnes.

Cyril Chabanier a par ailleurs évoqué "un changement de politique sur les exonérations accordées aux entreprises, où il y aurait peut-être pour la première fois, on va dire, une petite conditionnalité qui pourrait être mise en place".

"Il faudra bien avoir une espèce de bâton-carotte sur les exonérations (de cotisations) pour leur (au patronat) dire: +Si vous bougez, vous avez des exos, si vous ne bougez pas, il n'y en a plus", a-t-il expliqué.

L'ensemble des syndicats demande notamment que les branches professionnelles et les entreprises ayant des niveaux de grilles salariales en-dessous du Smic, ainsi que l'État employeur, se mettent en conformité plus rapidement à chaque fois que le salaire minimum augmente, afin de pas provoquer une augmentation de la proportion de salariés rémunérés au Smic.

Mais le problème n'est pas limité au salaire, pour M. Chabanier: "On demande surtout des négociations flash pour que d'ici trois semaines, on puisse avoir de vraies négociations dans les branches".

"Je vous rappelle que plus d'une branche ou deux n'a pas renégocié sa grille salariale depuis plus de 10 ans. Donc ça aussi, il faut que ça change."