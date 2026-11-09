 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Smic: la hausse du Smic serait comprise "entre 1,5 % et 2 %", selon la CFTC
information fournie par AFP 09/11/2026 à 11:09

Ajouter Boursorama à vos sources

Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, à Paris, le 21 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président de la CFTC, Cyril Chabanier, à Paris, le 21 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

La hausse du Smic qui pourrait être annoncée à l'issue de la conférence sociale en cours lundi matin à Matignon serait comprise entre "1,5 % et 2 %", selon le président de la CFTC Cyril Chabanier.

Cette hausse, qui pourrait intervenir par anticipation dès le 1er décembre, comprendrait l'indexation du salaire minimum sur les prix qui sinon aurait lieu automatiquement le 1er janvier, mais aussi le premier "coup de pouce" pour améliorer son pouvoir d'achat depuis juillet 2012.

Vendredi, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou avait jugé "important" d'essayer de "franchir la barre" des 1.500 euros net pour le Smic mensuel, actuellement de 1.477,93 euros.

"On est toujours en train de négocier le montant du coup de pouce, entre 1,5 % et 2 %", a déclaré le syndicaliste avant le début de cette conférence qui réunit les dirigeants patronaux et syndicaux à l'initiative du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui l'a convoquée après la journée de mobilisation du jeudi 5 novembre, qui a rassemblé entre 575.000 et 1,5 million de personnes.

Cyril Chabanier a par ailleurs évoqué "un changement de politique sur les exonérations accordées aux entreprises, où il y aurait peut-être pour la première fois, on va dire, une petite conditionnalité qui pourrait être mise en place".

"Il faudra bien avoir une espèce de bâton-carotte sur les exonérations (de cotisations) pour leur (au patronat) dire: +Si vous bougez, vous avez des exos, si vous ne bougez pas, il n'y en a plus", a-t-il expliqué.

L'ensemble des syndicats demande notamment que les branches professionnelles et les entreprises ayant des niveaux de grilles salariales en-dessous du Smic, ainsi que l'État employeur, se mettent en conformité plus rapidement à chaque fois que le salaire minimum augmente, afin de pas provoquer une augmentation de la proportion de salariés rémunérés au Smic.

Mais le problème n'est pas limité au salaire, pour M. Chabanier: "On demande surtout des négociations flash pour que d'ici trois semaines, on puisse avoir de vraies négociations dans les branches".

"Je vous rappelle que plus d'une branche ou deux n'a pas renégocié sa grille salariale depuis plus de 10 ans. Donc ça aussi, il faut que ça change."

SMIC
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Michel Picon, le 24 septembre 2025, à Matignon ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Hausse du SMIC : "On attend que le gouvernement nous donne un coup de pouce", assure le président de l'U2P
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.11.2026 11:20 

    Michel Picon, président de l'U2P (union des entreprises et commerces de proximité), attend un allégement de "la facture fiscale et sociale sur les entreprises, pour qu'on ait la capacité de rémunérer un peu mieux", a-t-il déclaré sur TF1 ce lundi 9 novembre. Pas ... Lire la suite

  • ARGAN : Attendre un test du support
    ARGAN : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:11 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:01 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • MANITOU : Peu de risque à moyen terme
    MANITOU : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 09.11.2026 11:00 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank