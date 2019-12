Smic, impôts, tabac, objets en plastique... tout ce qui change ce 1er janvier 2020

Comme à chaque nouvelle année, de nombreuses réformes et mesures entrent en vigueur au 1er janvier. Voici les changements qui impacteront le quotidien des Français.Baisse du prix du gaz. Les tarifs réglementés du gaz baissent de 0,9 % à compter du 1er janvier après un recul de près de 12 % en 2019. 4,2 millions de clients, soit 39 % des foyers équipés, sont concernés mais de manière variable selon les usages. La baisse sera plus perceptible pour ceux se chauffant au gaz (-1 %) que pour ceux qui l'utilisent pour la cuisson (-0,2 %). Pour ceux qui l'utilisent dans les deux cas, son tarif diminuera de 0,5 %. Quant aux tarifs réglementés d'électricité, ils restent inchangés en janvier mais pourraient bien augmenter ces prochains mois.Hausse du smic de 15 € par mois. 2,3 millions de Français vont bénéficier d'une revalorisation du smic de 1,2 % (contre + 1,5 % en 2019), ce qui correspond à un gain de 15 € par mois (+173 € sur l'année). Il atteint 10,15 euros brut par heure, soit par mois 1 539,42 € brut (1 219 € nets) sur la base des 35 heures. Pas de coup de pouce du gouvernement cette année mais une augmentation liée à l'indice des prix.Côté retraités, les pensions de base n'excédant pas 2 000 € brut par mois sont revalorisées à hauteur de 1 % en janvier. Pour les pensions de plus de 2 000 € par mois, la hausse reste cantonnée à 0,3 %.Baisse de l'impôt sur le revenu et exonération de la taxe d'habitation. Avec la nouvelle année entre en vigueur un nouveau barème pour l'impôt sur le revenu. Le taux de la première tranche (revenus entre 9 964 et 25 405 €) passe de 14 % à 11 %, soit un gain de 350 € pour près de 12 millions de ménages selon Bercy. Les 4,7 millions de foyers situés dans la tranche à 30 % (soit des revenus de 25 405 € à 72 643 €) profiteront d'une ristourne de 125 € par an en moyenne. Un effort fiscal estimé à 5 Mds€ par le gouvernement.En ce qui concerne la taxe ...