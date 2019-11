Smartphones, tablettes : les Français accros aux écrans... sans le savoir

Lorsqu'ils se promènent dans la rue, tête baissée et yeux rivés à leur smartphone, avec le plus souvent des écouteurs sur les oreilles, et sans se préoccuper de leur environnement proche, on les appelle des « smombies », des zombies du téléphone portable. Selon les résultats d'une étude réalisée par le cabinet Elabe pour Axa Prévention, les smombies sont partout... et ce pourrait bien être vous !Cette tendance à l'hyperconnexion touche en effet bien davantage de personnes qu'on pourrait le croire. Au saut du lit, 61% des Français reconnaissent ainsi consulter leur mobile ou leur tablette avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et le quotidien de ces accros numériques suit le même rythme jusqu'au soir. Près de la moitié des sondés consultent toutes les dix minutes leur smartphone. Souvent pour vérifier, après avoir été alerté par une notification sonore, le contenu du tout dernier message reçu par mail ou sur le fil de leur compte de réseau social.A table et même aux toilettesL'écran du smartphone ou de la tablette s'invite également à des moments de la vie courante où il n'a pas vraiment sa place. Au cours des repas de famille, pendant lesquels 38% des Français admettent y jeter un œil, mais aussi aux toilettes, un lieu choisi par 46% des Français pour s'isoler tranquillement, smartphone sur les genoux !LIRE AUSSI > Accros aux smartphones : quatre conseils pour déconnecterDifficile pourtant de reconnaître à quel point ces appareils peuvent nous rendre esclaves. Seul un tiers des Français reconnaissent être « dépendants » aux écrans, alors qu'ils sont 60% à admettre qu'il leur serait « totalement impossible » de se passer de leur téléphone plus d'une journée.« Une dépendance inconsciente »« Ces résultats démontrent bien une dépendance inconsciente qu'il faut enrayer rapidement, estime Eric Lemaire, président de l'association Axa Prévention. L'usage du smartphone ...