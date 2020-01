Smartphones : malgré l'opposition d'Apple, les eurodéputés poussent pour un chargeur universel

Le chargeur unique était déjà prévu pour 2017.... Apple dit toujours « non » mais l'UE insiste : les eurodéputés ont plaidé jeudi en faveur d'un chargeur universel pour téléphones mobiles en Europe au nom des droits des consommateurs et de l'environnement, réclamant une législation européenne d'ici l'été.« L'offre pléthorique de chargeurs entraîne [...] des coûts excessifs et des désagréments pour les consommateurs, et génère une empreinte écologique inutile », écrivent les élus européens dans une résolution non contraignante, adoptée à Bruxelles à une large majorité. Il est donc « nécessaire d'adopter d'urgence une norme de chargeur universel », ajoutent-ils, réclamant des mesures « d'ici juillet 2020 ».Une simplification considérable en 10 ansLa vieille idée visant à harmoniser la connectique pour charger téléphones, tablettes et autres petits appareils, lancée dès 2009 par la Commission européenne, s'est jusqu'à présent heurtée aux réticences de l'industrie, bien que le nombre de chargeurs existants ait été considérablement réduit en 10 ans.De trente en 2009, ils sont passés à trois : le connecteur Micro USB, qui a longtemps équipé la majorité des téléphones ; l'USB-C, une connexion plus récente ; et le Lightning, utilisé par Apple. Avant même le vote de cette résolution, le groupe de Cupertino dans la Silicon Valley s'est fermement opposé à toute réglementation européenne, qui « étoufferait l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble ».La contre-offensive de la marque à la pommeLe géant californien, qui vient d'annoncer un bénéfice record au premier trimestre 2020, a remplacé en 2012 l'antique connecteur à 30 broches de ses appareils par le format Lightning, qui équipe « plus d'un milliard d'appareils ».Il estime qu'un chargeur universel à la place de sa norme maison ...