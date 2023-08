Smartphone: quel budget pour faire plaisir à votre ado?

Vous souhaitez faire plaisir à votre ado en lui offrant un smartphone, mais vous ne savez pas lequel choisir. Pas facile de s’y retrouver parmi les différents modèles. Appareil photo, écran, caméra: voici les portables les plus populaires auprès des collégiens et lycéens.

Smartphone pour ado: quels critères prendre en compte?

En plus de la possibilité d’envoyer des SMS et de téléphoner, votre ado voudra sûrement utiliser des applications, faire des jeux, prendre des photos/vidéos et échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux. Il faut donc choisir un smartphone équipé d’un processeur performant, avec une autonomie élevée et des capteurs de bonne qualité pour la prise de photos et vidéos. Une bonne mémoire vive (RAM) est également un critère essentiel pour offrir une navigation fluide.

Enfin, l’espace de stockage est important pour permettre à votre ado de sauvegarder de la musique, télécharger des applis, stocker des photos et vidéos. De nombreux modèles offrent la possibilité d’ajouter une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage.

Téléphones à moins de 200 euros

Xiaomi Redmi Note 12. Il existe en deux versions, 4G et 5G. Opter pour la version 4G permet de rester sous la barre des 200 euros . Votre ado profitera d’une belle dalle Oled de 6,7 pouces en 120 Hz, ce qui est rare sur ce segment de prix. Le téléphone possède trois capteurs photo, une puce Snapdragon 685 et une prise jack. Sa batterie de 5.000 mAh lui assure une belle autonomie, et la charge est rapide (chargeur fourni). Un rapport qualité/prix imbattable.

Samsung Galaxy A13. Le Galaxy A13 bénéficie de la qualité de fabrication du constructeur coréen. Ce téléphone portable simple et efficace possède un écran de 6,6 pouces doté d’une résolution Full HD, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Côté photo, on retrouve un capteur grand angle de 50 MP, un ultra grand angle de 5 MP, un macro de 2 MP et un frontal de 8 MP. La batterie de 5.000 mAh et la compatibilité avec la charge 15W lui assurent une bonne autonomie. Il dispose d’un port microSD permettant d’aller au-delà de l’espace de stockage interne de 128 Go et d’une prise casque.

Autour de 300 euros

Samsung Galaxy A23 5G. Le nouveau Galaxy A23 5G de Samsung possède de nombreux atouts. Il est léger et agréable en main, et dispose d’un port jack, une option rare et pourtant bien pratique pour les ados. La grande dalle LCD de 6,6 pouces supporte une définition de Full HD+. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une navigation fluide. Le smartphone offre 6 Go de RAM, et 128 Go de stockage extensible grâce à la carte micro SD. Le capteur principal de 50 mégapixels produit de bons résultats, tout comme le capteur selfie de 8 Mpx. Côté autonomie, la batterie de 5.000 mAh (rechargeable en 25 W) permet de tenir au minimum une journée complète.

Xiaomi Poco X5 Pro. Pour les fans de gaming, le Xiaomi Poco X5 Pro est suffisamment puissant pour faire tourner des jeux 3D. Il possède une puce Qualcomm Snapdragon 778G 5G, complétée par 8 Go de RAM. Son écran de 6,67 pouces possède une définition de 2400×1080 pixels pour une résolution de 394 ppi. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Signalons également les trois capteurs photo: un capteur principal grand angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels.

Oppo Reno 7. Ce portable milieu de gamme possède un design élégant et sobre inspiré de l’iPhone 13. Le bloc photo lui donne un look rétro. Le dos mat ne marque pas les traces de doigts. On aime tout particulièrement la version orange en fibre de verre imitant la texture du cuir. Le Oppo Reno 7 est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une bonne luminosité et des couleurs justes. Il est équipé d’une puce Snapdragon 680 avec 8 Go de RAM et une excellente interface ColorOS. On compte trois objectifs, dont un capteur principal grand angle de 64 mégapixels. Le mode portrait affiche de très bons résultats. À noter: le modèle n’est pas compatible avec la 5G.

Au-delà de 500 euros

iPhone SE 3e génération (2022). Mettre un téléphone de plus ou moins 1.000 euros entre les mains d’un ado n’est pas sans risque. Outre le fait qu’ils ne prennent pas toujours soin de leurs affaires et qu’une chute est vite arrivée, ils pourraient malheureusement être victimes de racket. L’iPhone SE constitue donc une bonne alternative, même si son prix reste nettement plus élevé que chez Android.

Son design est repris de l’iPhone 8, et l’écran de 4,7 pouces conviendra aux petites mains. Compatible 5G, il est équipé de la puce A15 Bionic, également présente dans l’ iPhone 13 . Il s’agit donc d’un smartphone très puissant permettant notamment de jouer à des jeux récents. Niveau photo, on retrouve un capteur unique de 12 MP à l’avant, et 7 MP à l’arrière. C’est en dessous de la concurrence, mais la puissance de la puce permet d’améliorer le rendu et d’obtenir des résultats honorables. On apprécie également son étanchéité. L’iPhone a pour grand avantage de bénéficier d’un excellent suivi logiciel. Ses mises à jour fréquentes assurées par le constructeur lui garantissent une espérance de vie longue. En résumé, c’est un excellent compromis entre la performance et le prix.

Le téléphone à clapet séduit de plus en plus de jeunes Le téléphone à clapet des années 2000 fait son grand retour dans les mains des adolescents et jeunes adultes. Au-delà de l’attrait pour leur côté vintage, ces “feature phones” (appareils possédant uniquement les fonctions essentielles), également surnommés “stupid phones” (en opposition aux smartphones), traduisent un désir de changer son rapport aux écrans et aux réseaux sociaux. L’idée n’est pas forcément de troquer son smartphone dernier cri contre un ancien modèle, mais d’expérimenter une déconnexion temporaire pour aller vers une utilisation plus raisonnable de son téléphone.

