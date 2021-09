Slogan anti-police : Monoprix retire un jus de fruits de ses rayons

Les syndicats policiers ont dénoncé une banalisation de la "haine anti-flic".

(illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Acab", pour "all cops are bastards", ou encore "tous les flics sont des bâtards". L'inscription, apposée sur une bouteille de smoothie, a provoqué la polémique et poussé les supermarchés Monoprix à retirer, lundi 13 septembre, le produit de leurs rayons.

C'est un internaute qui s'est, le premier, indigné dimanche de découvrir ce slogan sur une bouteille de smoothie de la marque allemande True Fruits, et qui a interpellé Monoprix.

"Bonjour, comme vous nous ne tolérons pas ce type de messages sur des produits référencés dans notre enseigne. Nous avons donc alerté le fournisseur concerné et procédons au retrait du produit dans les meilleurs délais . Merci pour votre message !" a répondu lundi le groupe sur Twitter.

"Haine anti-flic"

Entre temps, le syndicat de police Alliance s'était emparé du sujet. "Quand une marque de jus de fruits fait 'son beurre' sur la haine anti-flic. Le parfait mode d'emploi pour détruire les relations police-population", a écrit le syndicat sur Twitter. "Comment pouvez-vous tolérer des inscriptions anti-police sur votre produit ?", a également réagit sur Twitter le secrétaire général du syndicat de policiers En Avant !, Axel Ronde.

La marque allemande True Fruits s'est récemment implantée en France et vend ses produits chez Monoprix, mais également dans certains Auchan, Leclerc et Carrefour... Et n'en est pas à sa première polémique. En août dernier, Der Spiegel racontait que la marque avait lancé des bouteilles sur lesquelles étaient apposés les programme des différents partis politiques allemands en lice pour les élections législatives. Une chaîne de supermarchés avait refusé de mettre en rayon les bouteilles affichant le programme du parti d'extrême-droite AFD.

"Par le passé, True Fruits a été accusée à plusieurs reprises de sexisme et de racisme pour ses publicités", notait Der Spiegel .