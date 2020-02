Slimani retourne Amiens, Dijon et Nantes régalent

Longtemps menée au score, l'AS Monaco a finalement réussi à faire sauter Amiens grâce à son duo Ben Yedder-Slimani (1-2). Tout l'inverse de Metz et Nice, qui ont perdu à domicile face à Bordeaux (1-2) et Nîmes (1-3). Dans le même temps, Dijon et Nantes ont accouché d'un match de cinglés (3-3), quand Rennais et Brestois se sont quittés dans l'ennui (0-0).

Amiens SC 1-2 AS Monaco

Sabordée par des errances défensives et des expulsions depuis le début de saison, l'ASM n'avait pas vraiment besoin d'une nouvelle erreur pour retomber dans ses doutes. Pourtant, ce samedi soir, après seulement dix petites minutes de jeu, Benjamin Lecomte manque complètement sa relance au pied, laissant Serhou Guirassy le crucifier et ouvrir le score (1-0, 9). Début de match à nouveau tragique pour Robert Moreno, qui avait reconduit son drôle de 4-3-1-2 proposé lors de la victoire contre Angers plus tôt dans la semaine. Les Monégasques essaient bien de répondre, par le biais d'Aleksandr Golovin, Stevan Joveti? ou Fodé Ballo-Touré, tout proche de tromper Régis Gurtner au retour de l'entracte, en vain. À l'heure de jeu, le technicien espagnol lance enfin Islam Slimani, de retour de blessure après un mercato mitigé. L'Algérien est tout proche d'obtenir un penalty après son entrée en jeu mais la VAR, qui fait mal à l'ASM depuis le début de saison, ne bronche pas. Cadenacés et donc frustrés, les Monégasques ne lâchent pas et sur un long dégagement de Lecomte, Wissam Ben Yedder réussit un enchaînement somptueux avant de crucifier Gurtner du gauche (1-1, 85). Un mal pour un bien qui se transforme en aubaine quelques minutes plus tard quand Slimani marque et offre le but de la victoire à son équipe (1-2, 91), enfonçant au passage le pauvre Luka Elsner.