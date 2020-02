Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Slimani délivre Monaco Reuters • 14/02/2020 à 23:33









Slimani délivre Monaco par Matthieu Cointe (iDalgo) Monaco va mieux. L'ASM enchaîne une troisième victoire de suite en Ligue 1 après son succès face à Montpellier ce vendredi, dans le match d'ouverture de la 25e journée de championnat (1-0). À Louis II, les joueurs de Robert Moreno ont dominé les débats mais n'ont pas su marquer dans le jeu. Islam Slimani a inscrit le seul but de la rencontre d'une tête sur un corner de Golovin à la 52e minute. Privés d'Andy Delort, le MHSC n'a pas connu sa réussite habituelle et s'est montré inoffensif. Avec ces trois points, Monaco passe devant son adversaire du soir en championnat et se hisse à la cinquième place. L'ASM n'est plus qu'à trois points du podium. Les Montpelliérains sont sixièmes de Ligue 1 et offrent l'opportunité à leurs poursuivants de revenir sur eux au classement.

