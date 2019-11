Slalom de Levi : Noël frôle la victoire, Pinturault se rate

Le maître Marcel Hirscher parti à la retraite, la bataille pour le trône du slalom s'est ouverte ce dimanche à Levi (Finlande). Le Norvégien Henrik Kristoffersen a pris le meilleur départ, devançant Clément Noël de neuf centièmes. Le Français de 22 ans peut s'en vouloir car la victoire lui tendait les bras. Here's the results for the Men's Slalom in Levi. Congratulations to @H_Kristoffersen #ClementNoel #DanielYule #fisalpine pic.twitter.com/QnXLil2uE1-- FIS Ski WC Results (@SkiingResults) November 24, 2019 En tête après une première manche maîtrisée, le Vosgien a commis plusieurs fautes dans le second acte. Malgré 68 centièmes d'avance sur le Norvégien au moment de s'élancer, il a connu quelques difficultés dans le mur. Sous les chutes de neige et avec une visibilité réduite, le skieur de Val d'Isère a perdu son avance dans cette partie mais a tenu sa place sur le podium, le cinquième de sa jeune carrière. Il échoue pour s'offrir une quatrième victoire en Coupe du monde. Les trois précédentes étaient survenues sur la deuxième partie de saison dernière.Malgré tout, le jeune Tricolore est satisfait de son résultat : «C'était une belle course. Je suis content de débuter la saison ainsi, même si j'aurai pu espérer un peu mieux. Mais ma première manche montre que je peux être très rapide, et le meilleur dans certaines conditions. »Derrière Noël, l'échec bleuClément Noël a été le seul Français à briller pour cette rentrée en slalom. Alexis Pinturault, très attendu cette année, n'a pas survécu aux conditions climatiques compliquées. Le skieur de Courchevel n'a tout simplement pas réussi à se qualifier pour la seconde manche, en raison d'une 36e place lors de la première (+ 2'48).Le Tricolore de 28 ans avait pourtant ouvert sa saison par une victoire lors du géant inaugural le 27 octobre à Solden. Mais en slalom, il ne connaît pas les mêmes facilités. Pinturault n'a plus ...