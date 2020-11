Ski: les stations du Massif central demandent un "réexamen" de la situation locale

Des élus des stations de moyenne montagne du Massif central ont fait part à Emmanuel Macron de leur "incompréhension" face à la décision de ne pas ouvrir les remontées mécaniques à Noël, demandant un nouvel examen de la situation pour les départements "épargnés par le virus".

"S'agissant des départements du Cantal et du Puy-de-Dôme, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes épargnés par la crise sanitaire", font valoir dans un courrier transmis à la presse Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal et président de la SAEM Super-Lioran et Lionel Gay, président de la communauté de communes du Sancy (Puy-de-Dôme).

La décision du gouvernement "que l'on sait être pour le bien collectif" ne "tient absolument pas compte du contexte local de nos deux départements", et ses "conséquences financières à court terme vont être désastreuses", plaident-ils dans cette lettre adressée à Emmanuel Macron et datée de jeudi.

Les deux élus rappellent par ailleurs que "le modèle économique" de ces stations de moyenne montagne qui réalisent 20% de leur chiffre d'affaires à Noël a déjà été "largement fragilisé par les aléas climatiques ces dernières saisons".

"Près de 30% du personnel prévu initialement se retrouvera sans couverture sociale et sans aide", ajoutent-ils.

"Nous souhaitons vous sensibiliser à la nécessité de réexaminer au plus tôt la situation, y compris en envisageant des traitements particuliers +décentralisés+ tenant compte de la réalité de la propagation du virus et de la situation sanitaire de nos départements", écrivent-ils.

Le Premier ministre Jean Castex a évoqué mercredi l'ouverture possible des stations de ski pour les vacances de fin d'année, mais sans remontées mécaniques, ni "équipements publics". Au nom des "flux très importants de population" et des activités "susceptibles de solliciter" les hôpitaux.