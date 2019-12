Ski : la saison démarre fort dans les Alpes, moins dans les Vosges privées de neige

Laurent est un habitué des escapades dans les Alpes. Et il s'est régalé. Les conditions climatiques sont en ce moment plutôt bonnes. « J'ai rarement vu autant de neige fraîche à cette période », témoigne ce Parisien de 47 ans parti « seulement trois jours » avec ses deux fils. Une bizarrerie tout de même : « C'était un peu particulier parce qu'il a plu tout le séjour à Brides-les-Bains, dans le fond de la vallée où nous avons logé. Il ne neigeait à gros flocons qu'en hauteur, à Méribel, où nous avons skié. »Laurent a été chanceux. Car la situation n'est pas la même dans tous les massifs montagneux. Si, en haut des pistes des Alpes, les touristes peuvent skier sur 2,80 m de neige bien damée aux Menuires ou un peu plus 1,80 m à Valmorel, le manque récent de précipitations et des températures particulièrement douces gâchent complètement l'ouverture de la saison dans les Vosges. Pas le moindre flocon ne recouvre par exemple les pistes de la station de Gérardmer qui doit ouvrir ce week-end, et seulement 20 cm permettent à celle de la Bresse-Hohneck d'ouvrir huit des 34 pistes depuis le 21 décembre.C'est un peu mieux dans le Massif central. Avec une couche de seulement 35 cm en haut des pistes (et 30 en bas), la station de Super Besse n'a pour l'instant ouvert que la moitié de ses 28 pistes. De l'autre côté du massif du Sancy, au Mont-Dore (30 cm en haut du domaine skiable), seules trois pistes sur 33 sont ouvertes aux skieurs...Un fort taux de réservationLa saison des sports d'hiver est pourtant bel et bien lancée et les amateurs de glisse répondent présent ! Selon les chiffres de l'observatoire des stations de montagne, les taux de réservation sont « très satisfaisants » pour ces vacances de fin de d'année, en hausse de 3 points, à 70 % en moyenne contre 67 % à la même époque l'an dernier.La semaine du Nouvel An qui débute est bien plus prisée que celle de Noël. « Nous ne serons ...