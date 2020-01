Ski freestyle : «J'ai trouvé un équilibre entre le haut niveau et ma vie de jeune fille», confie Tess Ledeux

Blessée au genou à l'automne dernier, la skieuse Tess Ledeux, 18 ans, a fait sa rentrée le week-end dernier aux Arcs avec un titre de championne de France de Big Air (saut), dont elle détient le titre mondial. Mais sa saison débute véritablement à partir de ce vendredi à Font-Romeu, avec l'unique étape française de Coupe du monde de slopestyle, sa discipline de prédilection. Et les X-Games comme objectif majeur de 2020.Comment vivez-vous cette reprise ?TESS LEDEUX. Je me sens en forme, sans bobos. Je suis très contente de reprendre. J'avais hâte. J'aurais pu revenir en décembre sur la Coupe du monde de Big Air mais je manquais de ski et j'ai préféré m'entraîner à fond plutôt que de partir loin, avec le décalage horaire, etc... C'était un choix personnel, donc ça n'a pas été trop frustrant.Dans une année sans JO ni Mondiaux, quels sont vos objectifs ?Les X-Games. Il y aura trois étapes au lieu d'une et notamment un nouveau rendez-vous en Chine (NDLR : du 21 au 23 février). C'est le plus gros enjeu. Finalement, cette saison n'est pas si différente des autres. Il y a de belles choses à aller chercher.Vous jouez désormais sur deux tableaux avec le slopestyle et le Big Air, qui fera son apparition aux JO 2022 de Pékin. Qu'est-ce que cela vous apporte ?(Sourire) Deux fois plus de chances de médaille ! Je sais que si un événement ne se passe pas très bien, il y aura l'autre. Cela enlève de la pression. Si je me loupe, je peux me rattraper et c'est loin d'être négligeable. Le Big Air est plus un show, spectaculaire, où on est proche du public et où on peut prendre plus de risques. Cela se joue juste sur un saut, il n'y a pas tout un run (NDLR : enchaînement de figures) à faire avant ou après. Le slopestyle, c'est plus de technique et de précision. Cela fait du bien de se diversifier. Je serais incapable de choisir entre les deux, je m'amuse autant. Alors que les entrainements de la Coupe du ...