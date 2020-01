Ski de vitesse : comment les champions domptent la peur

À partir de ce vendredi, la station de Vars accueille les deux premières étapes de la Coupe du monde de ski de vitesse. Le sport non-motorisé le plus rapide après le parachutisme, avec une marque de référence à près de 255 km/h.À l'image de Kitzbühel pour l'alpin, la piste de Chabrières, créée en 1991, est La Mecque du KL (NDLR : kilomètre lancé). À la fin de l'hiver, les meilleurs s'élanceront du sommet pour chasser des records. Ce week-end, les vitesses seront moindres avec « seulement » les deux tiers de la pente à descendre. Il n'empêche. Le défi est physique. Et surtout mental.« Chabrières m'obsède, me fascine et m'effraie, résume le recordman de France (252,809 km/h) Simon Billy, 28 ans, qui la voit toute l'année depuis son salon et rêve d'être le premier à atteindre les 260 km/h. Même à l'intersaison, je vais courir dessus pour entretenir notre relation. Il faut l'apprivoiser pour la dompter. » Depuis l'enfance (il est le fils de l'ancien recordman du monde Philippe Billy), cette ligne droite vertigineuse le touche au cœur. Elle l'a frappé au corps il y a presque trois ans à plus de 220 km/h.« La peur est toujours présente »« C'est un traumatisme, souffle-t-il. Depuis ma gamelle (NDLR : qui lui a valu un an de convalescence), la peur est toujours présente. Je n'ai pas honte de dire que la saison suivante je me suis ch... dessus. En même temps, la peur est vachement importante parce que ça nous permet de garder les pieds sur terre et nous évite de faire des conneries. » Célia Martinez, 28 ans, sur le podium du classement général de la Coupe du monde depuis 2016, préfère parler d'appréhension. « Si j'ai peur, je ne pars pas, lance la jeune femme, ingénieur chez Michelin. Sinon, c'est là qu'on a le plus de chances de tomber. Nous faisons un sport à sensations fortes (NDLR : avec une accélération entre la MotoGP et la F1) mais qu'on contrôle. Ce n'est pas comme ...