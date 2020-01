Ski : bienvenue à Schladming, l'ambiance la plus dingue de la Coupe du monde

Il fait nuit, il fait froid, et on reste au même endroit pendant des heures. Résumé comme ça, ça ne fait pas envie. Mais mardi 29 janvier dans la soirée, la station de ski autrichienne de Schladming va encore hurler pour ses slalomeurs. L'épreuve de Coupe du monde de ski alpin la plus fréquentée de l'année avec Kitzbühel, avec plus de 40 000 spectateurs attendus sur ses pentes, possède aussi l'ambiance la plus chaude du circuit. Explications de la folie Schladming.Pardon pour le cliché, mais il faut bien le dire : l'Autriche est LE pays du ski alpin, où l'actualité des champions est scrutée de très près par le média et le grand public. Ok, très bien. Mais pourquoi est-ce plus agité dans cette ville du centre du pays que sur d'autres épreuves disputées en Autriche, comme à Kitzbühel, le week-end dernier ?Parce que le public est bouillant« Kitz, c'est La Mecque. La station est huppée, c'est un public de connaisseurs. Il y a du respect, analyse le skieur français Jean-Baptiste Grange. A Schladming, c'est en ville, c'est plus populaire. » « Les esprits peuvent s'échauffer un peu. Il y a un côté Tour de France avec un public large qui attend pendant des heures le passage de ses champions », note Jean-Pierre Vidal, champion olympique de slalom en 2002.Et qui, parfois, tente de déstabiliser les rivaux des Autrichiens. Parfois en allumant des fumigènes avant le départ d'un concurrent. Ou, comme en 2018, en jetant des boules de neige en direction du Norvégien Henrik Kristoffersen, alors grand rival de la star locale, Marcel Hirscher. Qui n'avait pas caché sa colère à l'arrivée de la course. Henrik Kristoffersen furieux après avoir été visé par deux boules de neige lors du slalom de Schladming ! Derrière, Marcel Hirscher l'a en plus privé de la victoire... pic.twitter.com/ZbI7ar8cEy-- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 23, 2018 « Ça reste bon enfant dans l'ensemble, souligne Maurice Adrait, ...