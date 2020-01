Ski alpin : une spectatrice s'invite sur la piste du slalom de Schladming

Cette course au cœur de la paisible vallée autrichienne de l'Enns est décidément complètement dingue ! Schladming a tenu ses promesses. Au terme d'un slalom remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen, les dizaines de milliers de spectateurs auront encore le sentiment d'avoir vécu un moment unique dans ce qu'il faut bien appeler un chaudron qui n'a absolument rien à envier à certains stades de football.Demandez à l'Italien Vinatzer, persuadé d'avoir réalisé le meilleur temps de la seconde manche et de s'emparer provisoirement de la tête du classement. C'était compter sans la présence d'une spectatrice en petite tenue, une « stricheuse des Alpes » une pancarte en hommage à la star du basket Kobe Bryant à bout de bras et qui a déclenché la cellule de chronométrage quelques centièmes avant le Transalpin.Il s'agit de Kinsey Sue, qui avait déjà perturbé la dernière finale de la Ligue des champions et avait profité de l'affiche anglo-anglaise entre Liverpool et Tottenham pour faire la promotion la chaîne YouTube de son ami l'américano-russe Vitaly Zdorovetskiy. Quand une demoiselle en petite tenue coupe la ligne avant Alex Vinatzer... Une image complètement dingue sur le slalom de #Schladming ! @Eurosport_FR @clement_noel @FX_Rallet pic.twitter.com/fOKtvfmnVU-- Florian Kalouaz (@FlorianK_Sport) January 28, 2020 De quoi perturber le pauvre Vinatzer qui a exulté sur la piste avant qu'un représentant du clan français ne vienne tempérer ses ardeurs. Le Transalpin finira finalement 6e mais a bien cru que son heure était arrivée.La remontada fantastique de Clément NoëlUn peu en retrait Clément Noël hausse les épaules, totalement interloqué par le spectacle de cette intrusion inédite sur l'aire d'arrivée. Le slalomeur tricolore parti à la faute dès la 3e porte dans la première manche pointe à la dernière place. Il s'élance donc en premier lors de la seconde manche et claque un temps ...