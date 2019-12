Ski Alpin : Sarrazin surprenant 2e à Alta Badia, Pinturault déçoit

La piste italienne d'Alta Badia convient décidément bien à Cyprien Sarrazin. Le Français de 25 ans a décroché son deuxième podium en carrière ce dimanche lors du géant. Il a accroché la deuxième place, là où il avait remporté le géant parallèle en décembre 2016. La REMONTADA de l'année #CyprienSarrazin éblouit le #SlalomGéant d' @altabadiaorg en prenant la 2e place de la course avec le dossard 35 !!! Le gagne 20 places en 2nde manche et signe son 2e PODIUM en carrière ... ÉNORME Agence Zoom pic.twitter.com/e3dhSbUInu-- FFS (@FedFranceSki) December 22, 2019 Pour obtenir cette place sur le podium, le natif de Gap, dans les Hautes-Alpes, a réalisé une énorme remontée en seconde manche après s'être classé 22e du premier acte. Pour son second passage, Sarrazin, gravement blessé au dos en novembre 2017, a lâché les chevaux en claquant le meilleur temps de la manche. Il est toutefois finalement devancé par Henrik Kristoffersen (+ 0''31), le Norvégien qui s'empare par ailleurs de la tête du classement général de la Coupe du monde.Pinturault s'est manquéLe Norvégien, qui a bien géré sa seconde manche, profite de la contre-performance d'Alexis Pinturault. Le Français, vainqueur la semaine passée du slalom de Val d'Isère, était pourtant à l'affût au terme du premier acte avec le troisième temps. Mais le skieur de Courchevel a flanché lors de la seconde manche, perdant cinq places.« Pintu » achève ce géant à la huitième position. Une déception pour celui qui est en quête du gros globe de cristal. Depuis le début de saison, il enchaîne les hauts (victoires à Val-d'Isère et à Sölden, quatrième du super-G de Beaver Creek) et les bas (zéro pointé à Levi en slalom, 17e du géant de Beaver Creek). « Alexis est habitué à gagner et à se manquer la course d'après », confiait Fabien Munier, son entraîneur, après la victoire la semaine passée sur la Face de Bellevarde. Et Alexis Pinturault ...