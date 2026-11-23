PHOTO D'ARCHIVE : Coupe du monde de ski alpin de la FIS - Descente masculine
PARIS, 23 novembre (Reuters) - Le skieur français Cyprien Sarrazin a été sélectionné lundi pour le super-G de Copper Mountain (Etats-Unis) prévu samedi et devrait ainsi faire son retour en Coupe du monde, près de deux ans après sa grave chute à Bormio (Italie).
Le Français de 32 ans, cinq fois vainqueur en Coupe du monde, n'a plus skié en compétition depuis sa violente chute survenue lors d'un entraînement de descente à Bormio, le 27 décembre 2024.
Cyprien Sarrazin avait été opéré d'un hématome intra-crânien et avait aussi souffert du pied et du genou.
Le skieur du Dévoluy a réalisé sa meilleure saison en Coupe du monde en 2023-2024, lors de laquelle il avait remporté quatre courses : la descente de Bormio et les deux mythiques de Kitzbühel (Autriche) ainsi que le super-G de Wengen (Suisse).
Il a repris le ski en décembre 2025 et l'entraînement en avril.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)
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