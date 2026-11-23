Ski alpin: Sarrazin de retour en Coupe du monde deux ans après sa grave chute

PHOTO D'ARCHIVE : Coupe du monde de ski alpin de la FIS - Descente masculine

PARIS, 23 novembre (Reuters) - ‌Le skieur français Cyprien Sarrazin a été ​sélectionné lundi pour le super-G de Copper Mountain (Etats-Unis) prévu samedi et devrait ​ainsi faire son retour en Coupe du ​monde, près de ⁠deux ans après sa grave ‌chute à Bormio (Italie).

Le Français de 32 ans, cinq fois vainqueur en ​Coupe du ‌monde, n'a plus skié en ⁠compétition depuis sa violente chute survenue lors d'un entraînement de descente ⁠à Bormio, le ‌27 décembre 2024.

Cyprien Sarrazin avait ⁠été opéré d'un hématome intra-crânien ‌et avait aussi souffert du ⁠pied et du genou.

Le skieur ⁠du Dévoluy ‌a réalisé sa meilleure saison en ​Coupe du ‌monde en 2023-2024, lors de laquelle il avait remporté ​quatre courses : la descente de Bormio et les deux mythiques ⁠de Kitzbühel (Autriche) ainsi que le super-G de Wengen (Suisse).

Il a repris le ski en décembre 2025 et l'entraînement en avril.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Zhifan Liu)